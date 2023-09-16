سعر لا يصدّق لـ سيارة هيفا وهبي الجديدة الفخمة - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - استعرضت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي سيارة جديدة كانت تستقلها خلال الفترة الماضية وهي من علامة Rolls Royce الفخمة المعروفة بسعرها المرتفع كونها من أشهر السيارات الباهظة الثمن والفارهة اما سيارة هيفا فهي من مجموعة Cullinan التي تبدأ أسعارها بين 355 الف دولار وتصل الى حوالي نصف مليون دولار حسب المواصفات الموجودة فيها والمميزات الفريدة وتاريخ انتاجها واصدارها الى السوق.

و يبدو ان الفنانة اللبنانية تمتلك حبا للسيارات الفخمة والسريعة فسبق ان التقطت العديد من الصور مع سيارات مختلفة من فيراري وغيرها ..