نجمة "كريستال" لين غرة تحتفل بعيد ميلادها .. فكم أصبح عمرها؟

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ميرنا وليد - بيروت - احتفلت الممثلة السورية لين غرة، بعيد ميلادها من خلال مشاركتها صور من جلسة تصوير جديدة خضعت لها ظهرت فيها مرتدية اللون الأخضر واعتمدت مكياجاً ناعماً وتسريحة شعر بسيطة.
وشكرت نجمة مسلسل "كريستال" كل من عايدها مشيرة الى كل الدروس التي تعلمتها في الفترة الماضية وكتبت : "شكراً لكم جميعاً على أمنياتكم في عيد ميلادي، ممنونة كتير لهي السنة يلي مرقت ولكلشي صار فيها، علمتني كتير ولسا في كتير أشياء نتعلما، بتمنالكن أيام بتشبه قلوبكن".
يذكر ان لين أصبح عمرها 29 سنة فقط.
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