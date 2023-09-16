إنفصال هيو جاكمان وديبورا لي بعد 27 سنة زواج

ميرنا وليد - بيروت - كشفت وسائل إعلام عالمية عن خبر انفصال النجمين هيو جاكمان وديبورا لي، وذلك بعد زواج دام لمدة 27 سنة.

الا انه لم يعرف السبب وراء هذا الخبر المفاجئ.

على صعيد آخر كان قد أعلن هيو جاكمان مؤخرا انه شُفي من مرض السرطان، الأمر الذي أسعد الجمهور الذي وجّه له رسائل تهنئة على سلامته، وذلك بعد ان ظهر في فيديو سابق وهو يضع ضمادة على أنفه، كاشفا عن إحتمال إصابته بأحد أنواع سرطان الجلد مجدداً، كما تحدث عن مخاوفه من حدوث هذا الامر مجدداً.

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