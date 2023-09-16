شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجوم مصر المشاركين بأصواتهم فى فيلم "أسد الصحراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى عام 1931 أعدمت القوات الإيطالية شنقًا المجاهد الليبى عمر المختار، الذى تحول فيما بعد لأيقونة نضال فى المنطقة العربية بل وفى العالم كله، بعد أن قدمت السينما مسيرة نضاله فى فيلم عالمى أخرجه مصطفى العقاد باسم "أسد الصحراء"، وقام ببطولته النجم العالمى أنطونى كوين.

فيلم أسد الصحراء شارك فى بطولته نجوم عالميين، لكن النجوم المصريين كانت لها البطولة الصوتية فى النسخة المدبلجة وهؤلاء هم نجوم الفيلم من مصر: الفنان عبد الله غيث قدم الأداء الصوتى باللغة العربية للزعيم والمناضل عمر المختار، عادل المهيلمي قدم "غراتسياني، كمال حسين قدم "ديوديتشي"، وعمر الحريري قدم "موسوليني"، قاضي في مخيم "وإبراهيم الشامي قدم" الغرياني، قاضي في المحكمة "، وقدم جميل راتب دور " توميللي " وحسين الشربيني " أميديو " .

جدير بالذكر أنه بعد عرض الفيلم منعت إيطاليا عرضه تمامًا لإساءته للجيش وصورة الدولة الإيطالية حتى عام 2009 بعد أول زيارة فى تاريخ معمر القذافى لإيطاليا ليعرض التليفزيون الإيطالى الفيلم.

اشترك في الفيلم عدد كبير من الممثلين ما يقارب من 250 ممثلاً، من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليونان ويوغسلافيا وإسبانيا ومالطا ومصر ولبنان وتونس والسودان وليبيا وسيرلنكا، بالإضافة إلى أكثر من 5000 من الممثلين المساعدين.

بدأ تصوير الفيلم بالتحديد في 4 مارس 1979 م فى منطقة صحراوية تبعد 64 كم عن مدينة بنغازى فى ليبيا، وأيضا فى منطقة الواحات بالقرب من مدينة اوجلة وفى الجبل الأخضر شرقي ليبيا علما بأن معظم مواقع التصوير كانت هي مواقع الأحداث الحقيقية، وانتهى في 2 أكتوبر من نفس العام.

أما بخصوص أول عرض عالمي للفيلم كان يوم 4 أبريل 1981 م في دولة الكويت، كما عرض في نفس الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية وأجزاء أخرى من العالم.

ميزانية الفيلم كانت ضخمة للغاية وقدرت بنحو 35 مليون دولار أمريكى.