بشرى تعود إلى “مهرجان الجونة”.. هل تراجعت عن استقالتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حلولها ضيفةً على البرنامج الإذاعي “الراديو 9090″، الذي تقدّمه الإعلامية فاطمة مصطفى، كشفت الفنانة بشرى عن حقيقة عودتها إلى إدارة “مهرجان الجونة” بدورته السادسة والمقرر موعدها الشهر المقبل، وذلك بعد استقالتها من إدارته، مشيرةً إلى أنها لن يكون لها دور تنفيذي في المهرجان خلال الدورة المقبلة، ولكنها ستشارك فيه بصفة عضو مؤسّس ومشارك.

وقالت بشرى: “مش هيكون ليا دور تنفيذي لأني معتذرة من سنتين من بعد الدورة الخامسة وهكون متواجدة كعضو مؤسّس مشارك ومرتبط اسمه باسمي وفي ناس مش مصدّقة إني مشيت وأتمنى التجربة تنجح بالفريق الجديد مع الجزء المتبقي من الفريق القديم”.

وطالبت بشرى وسائل الإعلام بعدم التركيز على الحفلات وفساتين النجمات، بل بالاهتمام بالندوات والأفلام، بحسب مجلة لها.