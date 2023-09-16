دنيا سمير غانم تتجاوز أحزانها وتعود بأول تجربة مسرحية لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قررت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم العودة لعملها وفنها، بعد مرور عام من رحيل والديها النجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وتستعد للخروج من حالة الحزن لتخوض بطولة مسرحية جديدة، يشاركها فيها علي ربيع ومحمود حافظ وشيماء سيف وبيومي فؤاد، وهي من تأليف كريم سامي وإخراج أوتاكا.

ويقوم المسؤولون عن العرض بمفاوضات لاختيار المسرح الذي ستعرض عليه، ومن المقرر عرض العمل في إحدى الدول العربية عقب عرضه في مصر.

وتنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها «تسليم أهالي» مع بيومى فؤاد وهشام ماجد وآخرين. ويعد العمل أول بطولة مطلقة لها في عالم السينما، بعد آخر أعمالها «لف ودوران» أمام النجم أحمد حلمي 2016.