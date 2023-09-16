بعد 27 عاماً من الزواج.. هيو جاكمان يعلن انفصاله عن ديبورا لي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ النجم العالمي هيو جاكمان الجمهور بإعلان إنفصاله عن زوجته الممثلة ديبورا لي بطريقة ودّية بعد علاقة حب وزواج دام 27 عاماً، ونتج عنه شابين هما أوسكار (23 عاماً) وأفا (18 عاماً).

وأكدت مجلة People التي تهتم بشؤون المشاهير أن الثنائي المتزوج منذ العام 1996، إنفصلا بالفعل بشكل رسمي، وقال الزوجان في بيان تمت مشاركته حصرياً مع المجلة: “لقد تشاركنا فيما يقرب من 3 عقود معاً كثنائي في زواج رائع ومليء بالحب، رحلتنا الآن تغيرت وقررنا الإنفصال لمتابعة مستقبلنا بشكل فردي”.

وأضاف البيان: “لقد كانت عائلتنا وسوف تظل دائماً على رأس أولويّاتنا، ونحن نتعهد بالحب والإمتنان واللطف خلال هذا الفصل الجديد من حياتنا، نحن نقدّر بشدّة تفهّمكم لاحترام خصوصيتنا بينما تتنقل عائلتنا عبر هذا التحول في حياتنا جميعاً”.

وإنتهت الرسالة بالقول: من “ديب وهيو جاكمان، وهذا البيان سيكون الوحيد الذي سيدلي به أيّ منا”.

تفاعل النجوم والجمهور بشكل واسع مع الخبر الحزين، وأعرب الكثير من محبي الفنانيين عن حزنهم الكبير لهذا الخبر، لا سيما وأن الثنائي كان مثالاً للزواج الناجح والتفاعل والحب، متمنيين لهما السعادة في حياتهما الجديدة.