إحتفال خاص بعيد ميلاد الأمير هاري.. شاهدوا ردّة فعله العفوية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال تواجده مع زوجته ميغان ماركل في دورة ألعاب “Invictus”، تلقى الامير هاري تحية خاصة مليئة بالحب من الجمهور بمناسبة عيد ميلاده الـ39.

وأثناء متابعة الأمير البريطاني مساء الجمعة، لمباراة في الكرة الطائرة، غنى المشجعون بشكل مفاجئ وبأجواء مليئة بالحب والعفوية أغنية “عيد ميلاد سعيد”، ليتفاعل معهم بشكل ايجابي ولدا في غاية الخجل والدهشة، ليقف ويوجه التحية للجميع بلباقة وإحترام.

ورغم كل الشائعات التي تطال علاقته بزوجته والحديث عن انهما يتجهان إلى الإنفصال إلا أن ماركل بدت في غاية السعادة مع لفتة الحضور واللاعبين الجميلة، وراحت تصفق له بحماس وتبادله نظرات الحب والإهتمام.

وكان الثنائي المثير للجدل قد إحتفل في وقت سابق بميلاد هاري بإحدى المطاعم الألمانية، حيث قالت المتحدثة باسم مطعم “إم جولدينين كيسيل” أن الثنائي قدما إلى هنا بدون سابق إنذار. والأمير هاري شخصاً لطيفاً وقضى وقتا ممتعاً، وميغان أيضاً جميلة”.

وظهر الثنائي بكامل أناقتهما في ألمانيا، وكانا في غاية التفاهم والحرص أمام العامة وعلامات الحب بادية على ملامحمها.

تفاعلت الصحافة العالمية مع تواجد دوق ودوقة ساسكس في أكثر من مكان في الفترة الأخيرة، لوضع حدّ للشائعات التي تنتشر حول إنفصالهما، وذلك بعد ظهورهما بشكل منفصل في عدة مناسبات، حيث ظهر الأمير هاري في اليابان برفقة صديقه ناتشو فيغيراس، وفي نفس الوقت شوهدت ميغان في عدة مناسبات اجتماعية بمفردها أيضاً، لكن ظهورهما الأخير معاً في ألمانيا نفى كل تلك التكهنات.