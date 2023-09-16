ريا أبي راشد بفستان أحمر شفاف خلال حضورها حفل Bulgari

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد في حفل إطلاق مجموعة دار Bulgari للمجوهرات الجديدة بفستان من تصميم المصمم اللبناني طوني ورد من مجموعته للأزياء الراقية لـ2015، جاء الفستان باللون الأحمر بتصميم ضيق على منطقة الصدر بلا أكمام وتميز بالقسم السفلي منه و هو شفاف في الاصل الا انها قامت بتعديله ليتناسب مع ستايلها ويكون اكثر احتشاما ونسقت مع الاطلالة قطع مجوهرات جميلة جدا وساعة يد وانتعلت حذاءً ذو كعب عال باللون الاحمر وحقيبة يد لماعة وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

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