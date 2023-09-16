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ميرنا وليد - بيروت - أطلت الممثلة المصرية منة فضالي على الجمهور من العاصمة الفرنسية باريس إلى جانب والدتها بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التاصل الإجتماعي، وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال التعليقات متمنين لأمها العمر الطويل ومعبرين عن محبتهم لها.
يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، أحمد عبد الله، إحسان الترك، وضيف الشرف بيومي فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة- من شوارع باريس.. منة فضالي تستمتع بإجازتها مع أمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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