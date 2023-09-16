مصطفى قمر الى جمهوره في لبنان .. "سنشاهد الفيلم سوياً ونغني ونحتفل بنجاحه" !

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري مصطفى قمر عبر حسابه الخاص صوراً لبوستر أولاد حريم كريم وعلق قائلاً : "بشرى لجمهوري الغالي في الإمارات والسعودية ولبنان والعراق سنشاهد الفيلم سويا ونغني ونحتفل بنجاحه #اولاد_حريم_كريم "، فسيعود الفنان المصري مصطفى قمر مرة اخرى الى لبنان وذلك بعد حفليه اللذين احياهما في 29 و 30 حزيران 2023، ليشاهد فيلمه الجديد اولاد حريم كريم بالسينما مع الجمهور اللبناني وسيتم الاعلان عن موعد العرض في وقت لاحق .
وفيلم “أولاد حريم كريم” هو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” الذي عرض قبل 18 عاماً.
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