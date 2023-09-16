بعد أن وصفته بالبغيض... ستيف مارتن يرد

ميرنا وليد - بيروت - أجاب الممثل ستيف مارتن للادعاءات التي وجهتها الممثلة ميريام مارجوليس، التي شاركته في بطولة فيلم "Little Shop of Horrors" عام 1986، والتي في مذكراتها الجديدة كتبت عن لعب دور مساعدة طبيب أسنان لمارتن أورين سكريفيلو دي دي إس، وتحديدًا مشهد يغلق فيه شخصية مارتن الباب في وجه شخصية مارجوليس ويضربها، وقالت: "لقد أصبت طوال اليوم بالأبواب المفتوحة في وجهي؛ تعرضت للضرب والصفع والسقوط بشكل متكرر على يد ستيف مارتن البغيض، ربما كان يتصرف بأسلوب ممنهج، وعدت إلى المنزل غاضبة مصابة بصداع شديد".



وأضافت: "كان مارتن عبقريًا بلا شك، لكنه كان فظيعًا بالنسبة لي".

وتناول مارتن هذه الادعاءات في بيان وقال: "عندما قرأت لأول مرة وصف ميريام مارجوليس الازدرائي لمشهدنا في "Little Shop of Horrors"، تفاجأت. أتذكر أنه كان لدينا تواصل جيد كممثلين محترفين. ولكن عندما يُلمح ضمنيًا إلى أنني آذيتها أو كنت مهملاً بطريقة ما بشأن القيام بالأعمال المثيرة، فلا بد لي من الاعتراض. أتذكر أنني كنت أتخذ الحذر الشديد فيما يتعلق باللكمة المزيفة، وهو نفس الحذر الذي قد أستخدمه مع أي مشهد مماثل. أكدت لي أنها تشعر بخير، وقمنا ببعض اللقطات الناجحة وتوقفنا. لم يكن هناك أي اتصال جسدي بينها وبيني أبدًا، سواء كان عرضيًا أو غير ذلك، في هذا المشهد أو أي مشهد آخر قمنا بتصويره".