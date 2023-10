ليلى علوي تسلم اليوناني كوستاس فيراس درع مهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طلب المخرج والفنان اليوناني المصري كوستاس فيراس من الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حضور النجمة ليلى علوي حفل تكريمه.

ومن جانبه تواصل الأمير أباظة رئيس المهرجان مع الفنانة ليلى علوي وعرض عليها أن تقوم بتسليم درع التكريم للفنان اليوناني المصري كوستاس فيراس التي رحبت بالفكرة وأبدت سعادتها بتكريمه في الإسكندرية وأكدت حرصها على الحضور.

الفنان كوستاس فيراس أصول مولده ترجع إلى حي شبرا العريق بالقاهرة، ودرس الإخراج السينمائي باليونان وأخرج للسينما أكثر من 60 فيلم.

وقبل أن يعمل كمخرج مستقل عمل كمساعد مخرج لعدد من كبار مخرجي أوروبا ثم أصبح بعدها رائدا ثقافيا فيما عرف بمجموعة تطوير السينما اليونانية الجديده ، وقد تعاون على مر تاريخه مع عدد من اقرانه الفرنسيين واليونانيين لإنتاج أعمال موسيقية ومسرحية وسينمائية ، منذ 1073 انتعش مشواره الفني بشكل عام وفي السينما بشكل خاص حيث حصل على جائزة الدب الفضي عام 1984 من مهرجان برلين السينمائي عن فيلمه Rembetiko كما قام باخراج وكتابة العديد من الأعمال التلفزيونية وحصلت معظم أفلامه السينمائية على جوائز وتكريمات في محافل ومهرجانات دولية مثل جائزة إنجاز العمر من مهرجان سميرنا إلى جانب أكثر من اثنى عشرة جائزة وتنويه خاص .كما حوى مشواره السينمائي علي بعض الأعمال الهامة مثل "the murdress” , "Prometheus 2nd person” و " two moons in August” وغيرها.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .