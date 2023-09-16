عبد الرحيم كمال: "ظاهرة أهالي الفنانين يشتموا الجمهور ترسخ مفهوم البزرميط"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق المؤلف الكبير عبد الرحيم كمال، على ظاهرة جديدة تخص الفنانين تحدث خلال الفترة الحالية.

وكتب عبد الرحيم، عبر حسابه على "فيسبوك": "ظاهرة أن الفنانين وأهالي الفنانين وقرايبهم ونسايبهم يشتموا الجمهور دي ظاهرة عجيبة جدًا، وترسخ لمفهوم جديد فني بيميز عصرنا وهو مفهوم البزرميط".

جاء ذلك بعد دفاع والدة الفنانة داليا شوقي، والفنان محمد فراج زوج شقيقتها "بسنت" عنها، عقب الانتقادات التي تعرضت لها بسبب دورها في مسلسل "سفاح الجيزة".

وقال محمد فراج في دفاعه عن داليا شوقي، ببرنامج ET بالعربي: "مفيش حد من اللي اتكلم بيفهم في الشغلانة كلهم من برا الشغلانة، وأكونتات وهمية، تحس إنهم ناس واخدة فلوس، الناس دي هتفضل تتكلم ليوم الدين، المهم أن القافلة تسير".

فيما دافعت منال الفطاطري والدة داليا شوقي، عن ابنتها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام": "إِلى مَعْشَرْ قُرَيْش.. إلىَ عَبَدَة الأصنام، داليا شوقي ممثلة موهوبة إنسانة تنبض مشاعر وأحاسيس وتَفيض أدواتاً".

وتابعت: "المشهد اللي فئة من الناس بتتكلم عليه ده فيه ناس كتير أوي ما كنوش عايزينه يِخْلَص من كتر صِدْقُه وحَلاوته وتفاعلهم وإحساسهم بيها وبيه".

وأضافت: "براڤو داليا.. أبدَعتي جامد.. شكراً وشابوه ليكي ويالا هَل من مَزيد؟، ومبروك نجاح المسلسل ونجاحك حبيبتي".

مسلسل "سفاح الجيزة" بطولة أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، إخراج هادي الباجوري، تأليف محمد صلاح العزب، ورشة كتابة: إنجي أبو السعود وعماد مطر.