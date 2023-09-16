تامر حسني يعلق على ظهور نجل محمد ثروت في حفل "ليلة من الزمن الجميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شهد القاضي:

علق الفنان تامر حسني، على ظهور المخرج أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت بحفل "ليلة من الزمن الجميل" الذي أقيم مساء الخميس

الماضي على مسرح بنش مارك بجدة في المملكة العربية السعودية.

ونشر تامر، صورة من الحفل لمحمد ثروت ونجله، عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة،

وعلق: "حمد الله على سلامتك يا غالي يا ابن الغالي.. فرحان أوي إني شايفك ماشي على رجلك لأني كنت معاك خطوة بخطوة وشوفت معاناتك

وثباتك وإيمانك بربنا اللي كافأك دلوقتي ورجعك تاني على رجلك".

وتابع: "إن شاء الله هترجع أحسن من الأول لأنك نجحت في إختبار ربنا ليك بصبرك وبشكرك لربنا على كل عطاياه".

وأضاف: "قولت لك في يوم قدام، هتعرف حكمته وأعتقد بدأت تشوف".

ووجه رسالة إلى الفنان محمد ثروت، قال فيها: "مبروك لأستاذنا النجم الكبير محمد ثروت على نجاحه في هذا الحفل الرائع، ومبروك عودة

سلامة إبنك الغالي أحمد محمد ثروت".

وظهر المخرج أحمد ثروت مع والده النجم الكبير محمد ثروت، في حفله ضمن حفلات صيف جدة، وهو يغني أغنية "بنت أبويا"

بعد تعديل كلماتها لتصبح "ابن أبويا" وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد.

وتأثر الجمهور في الحفل ووالده، ولم يتمالكوا دموعهم التي انهمرت تأثرًا بالمشهد، خاصة وأنه من المعروف أن أحمد كان يعاني من مرض

مناعي الفترة الأخيرة أفقده القدرة على الحركة، واضطره للسفر خارج البلاد.

وأكد أحمد ثروت أن صاحب فكرة ظهوره على المسرح هو المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مضيفا:

"حقق لي هذه الأمنية بالوقوف على هذا المسرح الكبير مع والدي"، وقدما معا أغنية شيرين عبدالوهاب "كده يا قلبي".