هوليوود للفيلم العربي يفتح باب التسجيل لدورته الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، عن فتح باب التسجيل المبكر لصناع الأفلام الراغبين في المشاركة بالدورة الثالثة للمهرجان، المنتظر إقامتها في ربيع 2024.

أعلنت الصفحة الرسمية للمهرجان على "فيسبوك" أن باب تقديم الأفلام انطلق أمس الجمعة 15 سبتمبر.

من جانبه، أعرب مايكل باخوم، مدير مهرجان هوليوود للفيلم العربي، في بيان صحفي، عن ترحيب فريق المهرجان بكل إنتاجات صناع الأفلام العرب، لافتا إلى أن الدورتين السابقتين شهدتا نجاحا كبيرا وعرض خلالهما العديد من الأعمال العربية الهامة، مما يشير إلى أن المهرجان يخطو للأمام بخطوات ثابتة ليرسخ مكانته بين كبرى المهرجانات الدولية، وهذا ما يجعله متفائلا بشأن الأعمال المنتظر مشاركتها في النسخة الثالثة.

كانت فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، والتي أقيمت في الفترة من 26 إلى 29 أبريل 2023، قد حملت اسم المخرج الكبير محمد خان، وكُرم خلالها المخرج الكبير خيري بشارة بمنحه جائزة "إنجاز العمر لعام 2023"، والفنانة ليلى علوي، بجائزة "عزيزة أمير".

فيما شهدت الفعاليات التي أقيمت في سينما يونيفرسال وهو مجمع سينمائي ضخم تابع للشركة العالمية "يونيفرسال ستوديوز" الرائدة في مجال صناعة السينما، منافسة 6 أفلام على جائزة الأفق الذهبي بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة، إذ تضمنت القائمة 6 أفلام من بينها فيلمين سعوديين، أما باقي الأربع أفلام فهي من "مصر، فلسطين، تونس، أمريكا".

مهرجان هوليوود للفيلم العربي، يقام ضمن فعاليات الاحتفال بشهر التراث العربي الأمريكي، التي تنطلق في أبريل من كل عام بالمدينة التي تحمل نفس اسم المهرجان، وذلك بهدف خلق مساحة جديدة لصناع الأفلام من المنطقة العربية وشمال أفريقيا للالتقاء والتطوير والإبداع، هذا بخلاف تعريف صناع السينما العالمية بصناعة السينما العربية وأوجه تفردها وتميزها، ومناقشة التحديات والمشاكل التي تواجهها بالإضافة إلى سبل تطويرها، فيما يسعى أيضًا لخلق منصة معرفية لتعريف الجمهور الغربي بالسينما العربية وصناعها، والتعرف منهم مباشرة على قضاياهم وهويتهم الثقافية.