شكرا لقرائتكم خبر عن عرض المسرحية المصرية "كل حاجة حلوة" لـ ناندا محمد لمدة يومين فى بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض المسرحية المصرية "كل حاجة حلوة" للفنانة ناندا محمد أيام 20 و21 سبتمبر في بيروت، والمسرحية من تأليف الكاتب المسرحي والمخرج البريطاني دانكان ماكميلان والتي ترجمها للغة العربية ويخرجها أحمد العطار في أول نسخة مقتبسة في المنطقة العربية.

العرض يعتمد على ممثل واحد فى مسرح فارغ، بدون سينوغرافيا وأزياء أو مكياج، فلا شيء يدعم الممثل سوى قدر بسيط من الإكسسوار والموسيقى، وبالتالي يتفاعل الجمهور مع العرض ويصبح شريكًا في المسرحية، ويقدم مشاعر واضحة ويحرض على الكثير من التأملات، و في الوقت نفسه، موضوع المسرحية مهم جدًا، خاصة في عصرنا الحالي على المستوى المحلي والدولي.

نُشرت المسرحية لأول مرة فى المملكة المتحدة عام 2013، وخلال وقت قصير، أصبحت واحدة من أكثر النصوص المسرحية نجاحًا خلال العقد الأخير وأعيد تقديمها على خشبات عدد كبير من المسارح سواء في المملكة المتحدة أو عالميا، يأخذ النص المشاهدين في رحلة صادقة وحالة إنسانية خاصة، وقالت عنها هيلين ميني في مقالها بصحيفة الغارديان بعد مشاهدتها على مسرح آبي، دبلن، المسرحية تمثل "التماسا للطف والدعم المتبادل الذي يبدو أنه جاء في الوقت المناسب".

العرض من إنتاج شركة المشرق للإنتاج السينمائي والمسرحي بدعم من المجمع الثقافي بأبو ظبي والملتقى العربي للفنون المعاصرة وصندوق دعم الفنون العربية بباري، وحصلت ترجمة ونشر النص باللغة العربية على دعم من المركز الثقافي البريطاني بالقاهرة، وتقوم ببطولة المسرحية ناندا محمد مع موسيقى مصاحبة من اختيار حسن خان.