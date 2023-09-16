بسنت شوقي تعلق على الشائعات المنتشرة حول عائلتها

دعمت الفنانة بسنت شوقي زوجها الفنان محمد فراج في العرض الخاص لفيلمهم الجديد "فوي فوي فوي"، والذي يعرض ضمن موسم صيف ٢٠٢٣ السينمائي.

وكشفت الفنانة بسنت شوقي، عن الشائعات المنتشرة خلال الفترة الماضية حول انفصالهم وعلقت عليها قائلة: "أنا مش عارفه الناس مركزين مع العيلة، كأن مفيش غير عيلتنا، وفعلا مش عارفه أيه السبب بس في الآخر اللي يقول يقول".

وتابعت بسنت : "إحنا مش هنخلص من كلام الناس، ومش هينفع خالص إن أقعد أركز في أيه اللي بيتقال ولا بتأثر، القريبين عارفين حقيقة إنها شائعات، فمش بنهتم إننا نرد".

تفاصيل فيلم «فوي فوي فوي»

الفيلم تم تصويره بمصر وعدد من الدول الأوروبية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، حول شاب يدخل ضمن فريق كرة قدم للمكفوفين، وينجح في خداع من حوله.

أبطال فيلم «فوي فوي فوي»

فيلم «فوي فوي فوي» من تأليف وإخراج عمر هلال، وبطولة كلا من نيللي كريم ومحمد فراج وبيومي فؤاد، طه الدسوقي، إنتاج محمد حفظي، وتدور أحداثه عن شاب يوهم الجميع بأنه فاقد البصر لكي يهرب خارج البلاد مع فريق للمكفوفين.

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