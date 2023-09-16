منة عدلي القيعي تكشف نصيحة عادل إمام لها

كشفت الشاعرة منة عدلي القيعي عن نصيحة الزعيم عادل إمام لها حيث نصحها بالتفرغ لكتابة الأغاني.

وأضافت في لقائها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش على قناة الشرق الأخبار: «بعدما عملت اغنية 6 وشوش اتفاجئت أنها بتنجح ومكنتش فاهمة حاجة أوي لأن لاقيت الأغنية بتنجح فأنا متعودة أعمل إعلان أشوفه في التليفزيون ففكرة أن فيه أغنية اسمعها في كل مكان دي كانت جديدة بالنسبة لي».

وتابعت: «كنت بفرح جدًا وكاني مش أنا، مبعرفش أربط نفسي بالحاجة دي، إلى أن كنت قاعدة يوم في البيت فجالي اتصال من رقم بلغني صاحبه أنه عادل إمام».

واستطردت: «قالي إنه بيسمع الأغنية وحافظها ودور على اللي مين اللي كاتب كلماتها ومتخيلتش أنه تكون بنت وفي سنك، وسألني أنتي بتشتغلي إيه؟ قولتله في الإعلانات، قالي طيب سيبي اللي أنتي بتعملي وركزي في الحتة دي، وشوفي أنتي ممكن تلمعي في أي لون؟ ومتشتتيش نفسك وخدت بنصيحته فعلًا».

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