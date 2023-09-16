بالفيديو- رحمة رياض تشعل حماس الجمهور لأحدث أعمالها "حلو هلشعور"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنانة العراقية رحمة رياض التيزر الخاص باخر أعمالها المنتظرة وهي أغنية بعنوان "حلو هلشعور" عبر حسابها الخاص، كما وكشفت عن موعد الطرح الذي يصادف اليوم، كما وحمست رحمة الجمهور لأخر ثلاث أغنيات ألبومها الذي يحمل إسم "أنا اليوم" حيث علقت بالقول : "حلو_هالشعور 16.

09.2023، انتظروا باخر ثالث أغاني ألبوم أنا اليوم ".

وفي وقت سابق، كرّس الفنان الليبي أيمن الأعتر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، لمناشدة كل من يستطيع المساعدة في المنطاق المنكوبة من الإعصار الذي ضرب ليبيا، إن من حيث ذكر احتياجات هذه المناطق من أدوية وإغاثة أو من توجيه نداء للمعنيين بالإنقاذ للتوجه إلى مناطق معينة تعاني أيضاً ليلتف إليها هؤلاي ويساعدوا أهلها.

وقد أعادت رياض نشر ما كتبه الأعتر في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي، وذلك ليعمّ النداء.

وكتب الأعتر في منشورين منفصلين: "نداء عاجل الهلال الأحمر الليبي في المنطقة الشرقية في حاجة لهذه الأدوية والمستلزمات الطبية، (ذاكراً لائحة بها").

