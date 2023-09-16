بالصورة- بقبلة وكلمات من الحب..أكرم حسني يعايد إبنته بعيد ميلادها في يوم ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل المصري أكرم حسني إبنته روبا بمناسبة عيد ميلادها بصورة تجمعهما نشرها عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، و علق عليها بكلمات من الحب حيث قال: "عيد ميلاد سعيد، أحبك أكثر من ما تتخيلين روبا".



وفي وقت سابق، طرح الفنان المصري أكرم حسني، أغنية "خطير يا إخوانا"، التي تعاون فيها مع مواطنه الفنان مدحت صالح

هذه الأغنية هي أول تعاون بين الفنانين، وهي من كلمات أكرم حسني، ألحان وتوزيع أحمد وحيد كينج ومن إنتاج شركة Ideology.

تأتي أغنية "خطير يا إخوانا" بعد أغنيتين أطلقهما أكرم حسني، الأولى "هنهد الدنيا رقص" والثانية "على مين يا أسطى"، كأغنية دعائية للفيلم قبل طرحه في السينمات.

وهي اغنية فيلم العميل صفر ، وتدور أحداث فيلم العميل صفر حول شخصية تدعى صفر عبد اللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن يحلم بأن يكون بطلًا مشهورًا مثل جيمس بوند، ولكنه يفشل ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.

