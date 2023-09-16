بصورة من الطفولة..مي كساب تستذكر والدها بهذه الكلمات المؤثرة

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ميرنا وليد - بيروت - إستذكرت الممثلة المصرية مي كساب والدها الراحل بصورة من طفولتها إلى جانبه عبرحسابها الهاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت عليها بكلمات حزينة وبإشتياق قالت: "حضن أبويا كان أماني ياما شال عني وحماني وبدعاه النور يقيدلي حضن أبويا".
وفي وقت سابث، وشاركت مي كساب الجمهور عدة صور من كواليس الأغنية، وكتبت: "وزي ما وعدتكم إني هأرجع أغني قريب سجلت أغنيتين الأولي لصالح مستشفي الناس والتانيه لأبويا حضن أبويا اللي حابب يشارك معايا في الكليب يبعتلي صوره ليه مع والده الله يرحمهم جميعا ويجعلنا أبناء صالحين ليهم في الدنيا هأستقبل الصور علي الرسايل في صفحه الفيس بوك والإنستجرام".
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