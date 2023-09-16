بالصورة- إلهام شاهين في رحاب سيدة حاريصا وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية إلهام شاهين صورة لهامن امام سيدة حريصا في لبنان عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الغجتماعي، ماكدةً من خلال التعليك انه تزور حاريصا في كل زيارة لها إلى لبنان حيث قالت: "فى كل زياره للبنان أحرص على زيارة حريصا .

. أجمل المعالم السياحيه لبنان".

وفي وقت سابق، كشفت إلهام شاهين عن شخصيتها في مسلسلها الجديد "الفريدو"، حيث شاركت صوراً لها من المسلسل، وعلقت عليها بالقول: "إنتظروا شخصيه سوسو قريباً في مسلسل الفريدو، ابتداءً من يوم الأحد 24 سبتمبر".

وكان أعلن القائمون على مهرجان الإسكندرية السينمائي، إهداء الدورة 39 للممثلة إلهام شاهين، تقديراً لمشوارها الفني الكبير.

تعقد الدورة 39 بين 3 الى 8 تشرين الاول/أكتوبر المقبل.



