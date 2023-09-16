بالصور- بالأزرق..جيسي عبدو تبرز انوثتها وجمالها بفستان رائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو بأخر ظهور لها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل، حيث أطلت بلوك رائع وانيق جداً حيث كانت ترتدي فستان طويل باللون الازرق مكشوف الظهر من دون أكمام، وغعتمدت تسريحة تركت فيها شعرها منسدلاً على كتفيها بالإضافة إلى مكياج رائع أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وكانت أطلت جيسي على الجمهور بصور من موقع تصوير مسلسل "عرابة بيروت"، وظهرت مرتدية كروب توب باللون الأسود، وشورت أسود قصيراً، وقميصاً واسعاً مفتوحاً باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً.

وعلقت جيسي على الصور بالقول: "شتقتلكن كتير .. ما عم نزل صور الي فترة لاني عم صوّر مسلسل عرابة بيروت لاول مرة مع المخرج المميز فيليب أسمر، كتابة نور شيشكلي ومازن طه انتاج إيغل فيلمز .. يا ريت فيني نزّلكن شي من يلي عم صورو رح مووووت تشوفو الشغل لانو طالع شي روعة من الروعات".

