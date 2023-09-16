تعليق جديد من الحلفاوي عن الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على خسارة النادي الأهلي لكأس السوبر الإفريقي بعد لقاء جمعه مع فريق إتحاد العاصمة الجزائري، مساء أمس الجمعة.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر - X": "نرجع ونقول هو نفس الفريق الذي حقق كل البطولات تقريبا.. وزادت عليه قوة مطلوبة.. بالتأكيد رأينا تقصيرا وأخطاءً وغيابا للحلول، ولكن بالتأكيد أيضا أن رد فعل الخسارة كان مبالغا فيه".

وأضاف: "ربما لأنها كانت غير متوقعة، وربما أيضا لأنها جاءت بعد اشتياق لرؤية الأهلي.. فلنتماسك.. شخصية الأهلي ستعود".

وخسر فريق الأهلي لقب السوبر الأفريقي بعدما هُزم بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته مساء يوم أمس الجمعة بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري في مدينة الطائف السعودية.

ويفتتح الأهلي مشواره في النسخة المقبلة من بطولة الدوري 2023/2024 بمواجهة نظيره المصري مساء يوم الثلاثاء المقبل.