تامر حسني لـ أحمد محمد ثروت: هترجع أحسن من الأول.. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان تامر حسني على دعم المخرج أحمد ثروت، وتهنئته بعد مشاركته مع والده المطرب الكبير محمد ثروت في حفل جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكتب تامر عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام "حمد لله على سلامتك يا غالي يا ابن الغالي، فرحان أوي إني شايفك ماشي على رجلك لأني كنت معاك خطوة بخطوة، وشفت معاناتك وثباتك وإيمانك بربنا اللي كافئك دلوقتي ورجعك تاني على رجلك، وان شاءالله هترجع احسن من الأول لأنك نجحت في إختبار ربنا ليك بصبرك وبشكرك لربنا على كل عطاياه".

وتابع "قلتلك في يوم قدام هتعرف حكمته وأعتقد بدأت تشوف، ومبروك لأستاذنا النجم الكبير محمد ثروت على نجاحه في هذا الحفل الرائع، ومبروك عودة سلامة ابنك الغالي أحمد محمد ثروت".

وأعاد نشر ما كتبه تامر عبر خاصية القصص القصيرة لصفحته في نفس الموقع، وكتب "أخويا الغالي ربنا يخليك على جدعنتك ووقفتك معايا طول المشوار يا ابو الرجولة".

جدير بالذكر أن الفنان محمد ثروت شارك يوم الخميس الماضي في إحياء حفل جاء تحت عنوان ليلة من الزمن الجميل، وتم تكريمه ومنحه باقة من الورود، وتلقى دعوة للمشاركة في موسم الرياض.