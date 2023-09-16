حسين فهمي: "فيه تقارب فكري وفني بيني وبين المخرج خالد يوسف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

بدأ الفنان حسين فهمي، تصوير دوره في فيلم "الإسكندراني" داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

وقال فهمي، على هامش مؤتمر فيلم "الإسكندراني": "علاقتي بالمخرج خالد يوسف وطيدة واحنا تلاميذ يوسف شاهين، وعندنا تقارب فكري وفني".

وتابع: "أقنعني بالدور في الإسكندراني وقبلت أعمله بمزاج، لأني لم أقدم هذه الشخصية من قبل وأراها فريدة بالنسبالي".

وأضاف: "سعيد إني بقف جنب أحمد العوضي في بطولة هذا الفيلم، وأول أعماله السينمائية، وسعيد بالعمل مع زينة وهي صديقة عزيزة لي، وكل فريق العمل".

وكان المخرج خالد يوسف، كشف تفاصيل أحدث أعماله السينمائية "الإسكندراني" عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتب خالد يوسف: "اتربينا جميعا على دراما أسامة أنور عكاشة وكم ندبت حظي أنني لست من جيله لأصنع عملا من كتابته، ويبدو أن القدر قد استجاب لأمنياتي ووجدت أحد سيناريوهاته التي لم ترى النور بعد في مكتبته وقرأته ووجدته عملا رفيع المستوى كعادته، سيناريو فيلم الإسكندراني وقمت بشراء حقوقه لإنتاجه".

وأضاف: "الفيلم من إنتاج شركة مصر العربية للإنتاج السينمائي بالتعاون مع روتانا ستوديوز وفريق العمل، وإشراف عام على الإنتاج عبد الله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي وبيومي فؤاد ومحمود عبد الحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.