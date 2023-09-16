هل موديست كان هيفرق لو لعب مباراة السوبر الإفريقي؟.. الحلفاوي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن موقفه من عدم مشاركة موديست لاعب الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام إتحاد العاصمة الجزائري.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر - X": "قلت أمس إن كولر لا يمكن أن يحرقه بالدفع به أساسيا قبل التجانس مع الفريق، وأنه ربما يدفع به في أواخر المباراة، ولكني فوجئت بخروجه من القائمة".

وأضاف: "وجوده في أواخر المباراة لم يكن يتطلب تجانسا، بل كان مجرد انتظاره للركنيات العديدة بميزة تفوقه في ضربات الرأس يمكن أن يغير نتيجة المباراة".

جاء ذلك ردا على سؤال لأحد متابعيه، جاء فيه: "هل يا قبطان موديست كان هيفرق لو لعب إمبارح ولا لا، وكنا هنشوف نتيجة غير وهل هيفرق عموما ولا إيه من وجهة نظرك؟".

وخسر فريق الأهلي لقب السوبر الأفريقي بعدما هُزم بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعته مساء يوم أمس الجمعة بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري في مدينة الطائف السعودية.

ويفتتح الأهلي مشواره في النسخة المقبلة من بطولة الدوري 2023/2024 بمواجهة نظيره المصري مساء يوم الثلاثاء المقبل.