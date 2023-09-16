مصطفى كامل يخصص نصف مليون جنيه لشراء حلوى المولد النبوي للموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف المطرب مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لشراء حلوى المولد النبوي الشريف لأعضاء النقابة.

وكتب كامل، عبر حسابه على "فيسبوك": "صباح الخير على كل الزملاء الموسيقيين، الحمد لله ولأول مرة أيضًا في نقابة المهن الموسيقية، قررت تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لشراء حلويات المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا جميعًا بالخير والبركات".

وتابع: "الحمد لله بعد أن حققت النقابة إيرادات وموارد مالية لم يسبق لها مثيل منذ نشأتها وهي حقوقكم لكم ولأسركم الكريمة، رأيت أنه من واجبنا في ظل غلاء الأسعار أن نظل مساندين لكل الزملاء في كل المناسبات قدر المستطاع ( أموال الموسيقيين للموسيقيين)".

واستكمل: "تم الاتفاق مع كبرى شركات الحلويات بمصر على شراء حلويات المولد النبوي بأعلى جودة وأفضل الأسعار، والتي تليق للمعايدة على الزملاء احتفالا بمناسبة المولد النبوي الشريف".

وأوضح: "ملحوظة، الأحقية لعدد 2000 عضو فقط والذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ومسددي الاشتراكات 2023، إضافة إلى 500 عضو من أصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1000 جنيه فقط على مستوى الجمهورية".

وأضاف: "أموالكم وأحوالكم أمانة في رقبتي رغم أنف الحاقدين والفاسدين.. سنظل معكم بأمر الله في السراء والضراء حتى أرحل عن هذا الكيان".