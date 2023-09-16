في ذكرى ميلاد عبد الوارث عسر..تعرف على سبب رفضه دخول حفيده عالم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شهد القاضي:

يحل علينا اليوم السبت 16 سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل عبد الوارث عسر، الذي لقب بـ "شيخ الفنانين" بعد مشوار طويل في الفن وتقديم الأعمال الفنية.

وكشف الفنان محمد التاجي حفيد الفنان الراحل عبد الوارث عسر، عن رفض جده دخوله عالم الفن، وأنه طلب منه عدم استخدام اسمه لدى المنتجين للعمل.

وقال التاجي، خلال لقاء تلفزيوني سابق ببرنامج "صاحبة السعادة"، إن جده طلب منه عدم إعلان صلة القرابة بينهما لدخول الوسط الفني.

وأكد على شعوره بالخوف الدائم طوال حياته من الإعلان عن أنه حفيده،موضحا "مكنش عاوزني أمثل.. قالي لو عاوز تمثل إوعى تروح تقولهم أنا حفيد عبد الوارث

عسر.. كنا بنبقى مرعوبين منه".

عبد الوارث عسر من مواليد 16 سبتمبر عام 1894 في حي الجمالية بالقاهرة، وبدأ حياته في الكتاتيب، وكان يحضر أحد الصالونات الأدبية برفقة والده الشيخ علي عسر،

ويستمع لأحاديث أدباء وفنانين ومشايخ مصر.

ودخل مجال الفن وهو في سن 23 عاما وليس في سن الأربعين كما يعتقد البعض، وعينه الزعيم الراحل سعد زغلول في وزارة المالية إلى أن اشتهر وأصبح "عبد الوارث عسر" المعروف، ثم قدم استقالته.

وخصص له الرئيس الراحل أنور السادات معاشًا استثنائيًا بمائة جنيه حتى وفاته، ومن أبرز أعماله الفنية، فيلم "شباب إمرأة"، "صراع في الوادي" ، "الرسالة" ، "البؤساء"، وغيرهم.

وكانت آخر أعماله فيلم "ولا عزاء للسيدات" عام 1979، وتوفي في 22 أبريل عام 1982 بمستشفى المعادي عن عمر ناهز الـ 87 عاما.