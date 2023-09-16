شكرا لقرائتكم خبر عن جو ليجند وكريسى تيجان يحتفلان بمرور 10 سنوات على زواجهما بحفل زفاف جديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل جو ليجند وكريسى تيجان بمرور 10 سنوات كاملة على زواجهما من خلال حفل زفاف جديد حضر فيه أصدقاؤهما والمقربون لهما، وذلك داخل بحيرة في إيطاليا، رصدتهما فيها أعين المصورين وهم يتميزان بكامل أناقتهما.

وظهر ليجند خلال مجموعة من الصور وهو يحمل أحدث مولود لهما، وهو الذى استقبله فى وقت سابق من العام الجارى.



جو ليجند مع كريسى تيجان

وكان الثنائى جو ليجند وكريسى تيجان كشفا عن استقبالهما أحدث مولود لهما بداية العام الجارى، وشاركا أول لقطة لمولودتهما الجديد من خلال صورة ظهرت فيها المولودة بصحبة أشقائها الأكبر سناً.



كريسى تيجان وجو ليجند

وتأتى ولادة كريسى تيجان بعدما شهدت معاناة فى أكتوبر من عام 2021، أى قبل مرور سنة ونصف، حينما فقدت جنينها، بعد 20 أسبوعا من الحمل.

وهو الأمر التى استرجعت ذكرياته مؤخرًا حينما كشفت كريسي تيجان عن قيامها باصطحاب صندوق يحمل رفات ابنها المتوفي "جاك" الذي فقدته بعد 20 أسبوعًا من الحمل نتيجة انفصال المشيمة في سبتمبر 2020، وذلك خلال سفرها بأي مكان مع طفليها لونا 5 سنوات، ومايلز 3 سنوات، مؤكدة أن أبناءها يطلبون ذلك باستمرار.



جو ليجند وكريسى تيجان

وقالت تيجان في تصريحات لها "عندما نذهب في إجازة أو شيء من هذا القبيل، فإنهم دائمًا ما يقولون "لا تنس الطفل جاك" ثم يتعين علي أن أحزم أمتعته، متابعة: "وبعد ذلك عندما نصل إلى حيث نحن ذاهبون، فإنهم يقولون: "يا إلهي ، يجب أن يكون عطشانًا"، "قد يبدو هذا جنونًا للناس، لكنهم سيضعون كوبًا صغيرًا من الماء بجانب صندوقه الصغير من الرماد. وهم يحبون حقًا أن يكونوا جزءًا منه".