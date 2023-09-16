شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل "على باب العمارة" أحدث أعمال Watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منصة Watch it عن الدعاية الخاصة بمسلسل "على باب العمارة" من إنتاجاتها الأصلية، وهو من إخراج خيرى سالم، حيث كشفت المنصة عن البوستر الدعائي الأول للمسلسل استعدادًا لعرضه.

واحتوى البوستر الدعائي الأول لمسلسل "على باب العمارة" على الغموض والتشويق، حيث تضمن البوستر أسماء الشخصيات مع عبارة "قريبًا".

ومن المنتظر عرض العمل خلال شهر أكتوبر المقبل، وانتهى المخرج خيري سالم من مونتاج حلقات المسلسل بالكامل، ومن المنتظر أن تطلق "watch it" البرومو الدعائي للمسلسل خلال أيام، ويعد مسلسل "على باب العمارة" أحدث إنتاجات منصة Watch it الأصلية ضمن سلسلة من الأعمال الناجحة التي قدمتها المنصة بشكل حصري للجمهور خلال الفترة الماضية.



على باب العمارة

أبطال مسلسل على باب العمارة

يشار إلى أن "على باب العمارة" يشارك في بطولته مجموعة من النجوم والفنانين الشباب، أبرزهم: محمد محمود، آية سماحة، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، محمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.