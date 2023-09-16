شكرا لقرائتكم خبر عن شادى مؤنس يقدم مؤلفاته الموسيقية فى الدراما خلال حفله بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الفنان شادي مؤنس حفلاً موسيقيًا يوم الإثنين 18 سبتمبر بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة مساء، ويقدم خلال الحفل عددًا من مقطوعاته الموسيقية التي ألفها خلال مشواره الفني، ومنها تترات للكثير من المسلسلات والأفلام.

وكشف مؤنس لـ"الخليج 365" عن برنامج حفله فسوف يقدم: كلمتين لمصر، راح توحشيني، حضرة العمدة، سوق الكانتو، جزيرة غمام، مصر بالليل، زي النسمة، روح 3".

قدم شادي مؤنس مؤخرًا أغنية "ليلى" بصوته، وهى أول تجربة له باللغة العربية الفصحى يقوم فيها بالتلحين والغناء، كما أنه قد سبق له التعاون مع المطرب مدحت صالح في أغنية "انتي حلوة في كل وقت"، من كلمات مصطفي إبراهيم، وقدم من قبل الموسيقي التصويرية وتتر البداية والنهاية مسلسل" الفتوة"، للنجم ياسر جلال.

وقدم أيضًا الموسيقي التصويرية والتترات لمسلسل "جزيرة غمام"، كما قدم من قبل عدة ألحان للنجم على الحجار منها أغنيات "قبل ما اتواعد" و"يا رب" و" ليه الطريق" ودويتو "باضحك من قلبى" الذي جمع علي الحجار بالمطربة حنان ماضى، كما وضع من قبل موسيقي تصويرية لعدد كبير من الأفلام الروائية القصيرة، ومسلسل "جمع سالم " فهو بطولة النجمة زينة.