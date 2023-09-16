"باربي" تنضم لـ إضراب نقابة الممثلين والكتاب في هوليوود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انضمت النجمة الأسترالية، مارجو روبي لـ احتجاجات نقابة الممثلين والكتاب في هوليوود لدعم الإضراب الذي انضم له العديد من نجوم هوليوود مؤخرًا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لـ "مارجو" وهي تسير بشوارع هوليوود مرتدية "تي شيرت" ويافطة كتب عليها "إضراب نقابة الممثلين" في محاولة للضغط على كبرى شركات الإنتاج في هوليوود للمساواة بين الأجور والعاملين في النقابة إلى جانب الحفاظ على حقوقهم من تفشي الذكاء الاصطناعي بصناعة الترفيه حول العالم.

وانضم العديد من نجوم هوليوود مؤخرًا لإضراب نقابة الممثلين والكتاب أبرزهم كان النجم براين كرانستون، دانيال رادكليف، وفريق عمل فيلم الدراما والسيرة الذاتية "Oppenheimer"، إلى جانب فريق عمل فيلم "Deadpool 3" والذين أعلنوا عن إيقاف التصوير في الوقت الحالي وسط توقعات بتأجيل عرض الفيلم تجاريًا نظرًا لتأخر الجدول الزمني الخاص بالتصوير.

وإضراب نقابة ممثلي هوليوود ليس بجديد بل ممتد من شهر مايو الماضي ويشارك به قرابة الـ 160 ألف شخص بين كتاب، مذيعين، والصحفيين والإذاعيين وانضم إليهم مؤخراً عدد كبير من الممثلين في محاولة من الجميع لتحسين الأجور والمساواة بين العاملين في النقابة إلى جانب محاولتهم لصد بعض الشركات التي تحاول استخدام الذكاء الاصطناعي مقابل الاستغناء عن العديد من العاملين خلال الفترة المقبلة وهو ما أغضب الآلاف مطالبين بتمكينهم من حقوقهم".

وحققت "مارجو روبي" نجاحًا ضخمًا سواء بشباك التذاكر الأمريكي أو العالمي بفيلم الكوميديا "Barbie" وتخطيه حاجز المليار دولار.

يذكر أن مارجو روبي تشارك ببطولة فيلم جديد وهو إعادة إنتاج لسلسلة أفلام السرقة الشهيرة "Ocean's Eleven" وتتعاون خلاله مرة أخرى مع النجم الأمريكي، ريان جوسلينج بعد نجاح فيلمهما "Barbie" والمقرر طرحه بحلول عام 2024.