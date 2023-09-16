شكرا لقرائتكم خبر عن فنان الشعب .. المركز الأكاديمى للثقافة والفنون يحتفل بمئوية سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار مشاركة أكاديمية الفنون فى احتفالية مئوية سيد درويش أقام المركز الأكاديمي للثقافة والفنون، تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وإشراف الأستاذ الدكتور محمود مخيمر المدير التنفيذي للمركز، حفل مركز تنمية المواهب.

وقد استهل الحفل فقراته بالسلام الجمهورى والوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا اشقائنا في المغرب ولبيبا، ثم العزف المنفرد على البيانو فصل د. زينب علام، والغناء العربي فصل الدكتور أحمد سعد.

ومن جانبها عبرت الدكتورة إيفان أحمد استاذ فن البالية بالمعهد العالى للباليه التابع لأكاديمية الفنون، عن سعادتها الكبرى بنجاح الحفل الذيى شهد مشاركة طلابها فى فقرات الباليه.

وقالت: إن الاحتفالية برمز فنى ثقافى مثل سيد درويش رغم مرور كل هذه السنوات على رحيله يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بفنانيها ومبدعيها، وأنهم خالدون فى ذاكرتها على مدار السنوات بجانب حرص أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة على إثراء هذه الاحتفالات والاحتفاء وتقديم كافة الدعم لنجاحها، وهو ما يؤكد مبدأ تواصل الأجيال والحرص على إبقاء أكاديمية الفنون فى صدارة التاريخ الفنى والثقافى المصرى.

وأضافت: كانت سعادتى مزدوجة سواء على المستوى العام بالمشاركة الفعالة فى تكريم والأحفالية بهذا الرمز الكبير "سيد درويش"، نظرا لما قدمه للتاريخ الفنى والنقلة التى أحدثها بالموسيقى بشكل عام، والتى امتدت لتشمل كل المحيط الإقليمى للدولة المصرية بجانب دوره الوطنى العظيم وأغانية التى اشعلت الحس الوطنى المصرى، بجانب مشاركة طلابية متميزة وتقديم هذا المبهر على خشبة المسرح الذى حاز على رضا وإعجاب الجمهور.