حلّ أزمة فيلم محمد فراج.. مخرج Voy! Voy! Voy! يكشف التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتهت أزمة فيلم “فوي فوي فوي”، للفنان محمد فراج والتي اتهم فيها صناع العمل بسرقة فكرته من تحقيق للصحافي المصري محمود شوقي.

وكشف المخرج والمؤلف عمر هلال في تصريحات صحفية انتهاء الأزمة مع محمود شوقي، مؤكداً أنه لم يكن على دراية منذ البداية بهذا الأمر، وأن فكرة الفيلم جاءته بعد قراءة خبر عادي في الصحف.

وأضاف هلال: “الأزمة اتحلت والفضل بعد ربنا كان للمنتج محمد العدل بعد ما جمعنا في جلسة صلح مع محمود شوقي، وإحنا مكناش نعرف إنه صاحب التقرير، ولما عرفنا، كتبنا شكر خاص له في الفيلم”.

يذكر أن فيلم “فوي فوي فوي” مستوحى من أحداث حقيقية في إطار درامي كوميدي حول “حسن” الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته ويعمل كحارس أمن، ثم يتحايل بطريقة ما للانضمام إلى فريق كرة قدم للمكفوفين قريب من لعب بطولة كأس العالم في أوروبا وفي هذه الرحلة يلتقي بالعديد من الشخصيات ويدخل في عدة مغامرات مثيرة وخطيرة.