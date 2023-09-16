مريم المؤمن ترد بقوة على مهاجمي شقيقتها فاطمة المؤمن-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - خرجت المحامية مريم المؤمن شقيقة الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين بالخطأ في حادث سير قبل أسابيع قليلة عن صمتها لترد على الهدوم الذي تعرضت له شقيقتها موجهة رسالة شديدة النبرة.



وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مُصوّراً تتحدث خلاله مريم عن مرض الشهرة، وأن الجميع أصبح يرغب في تحقيق الشهرة فقط، وظهرت مريم المؤمن وهي تقول: "صدق الناس صار فيهم مرض الشهرة، المشاهير صاروا مرضى الشهرة واللي مو مشهور يموت وينشر، وش صاير”. وأضافت قائلة: “خلاص الكل انشهر شيء واي يفشر منو أنت .. قطيع قطيع".

وكانت تحدثت شقيقة فاطمة المؤمن عن تطور جديد في قضية شقيقتها اثر حادث السير الذي تعرضت له والذي ادى الى وفاة 3 اشخاص.

وفي مقطع فيديو، صرحت شقيقة فاطمة المؤمن قائلة: "إذا كانت فاطمة تحمل مخدرات، فإن القضية ستتحول من جنحة إلى جناية، ولن تنتقل إلى المحكمة الجنائية، بل ستكون تحت اختصاص الشرطة الجنائية”. وتابعت: “حتى الآن، القضية لا تزال جنحة وليست مرتبطة بأي نوع من المخدرات، لا يوجد حيازة أو تعاطي، ولا يوجد أي اعترافات كما يدعي بعض الحسابات الوهمية، وتم فحص دمها ولم يتم العثور على أي شيء".