نانسي عجرم ومايكل دوغلاس وغيرهما يوجهون رسالة عالمية من أجل السلام-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي تم اختيارها إضافة إلى النجم الأميركي مايكل دوغلاس ونجوم آخرين في مقطع فيديو على يوتيوب خاص بالأمم المتحدة تحت عنوان “الكفاح لأجل السلام”، منضمين كذلك إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "United Nations"، لتوجيه رسالة من أجل التضامن لتحقيق السلام في العالم.



ونشرت نانسي عجرم متابعيها عبر حسابها الخاص على صفحتها بموقع للتواصل الاجتماعي، رسالة كتبت فيها ما معناه : "قبل يوم السلام تشرفت بأن أضم صوتي إلى الفنانين الملهمين وأفراد المجتمع وحفظة السلام في الدعوة إلى السلام . شاهد الفيديو الخاص بنا – عبر @UNPeacekeeping".

إشارة إلى أن الفيديو الذي يشارك فيه الثنائي دوغلاس وعجرم، يُسلّط الضوء على حفَظة السلام وأفراد المجتمع والشخصيات المؤثرة، مما يُعطي صوتًا لرؤية مشتركة للسلام.

وينتمي المشاركون في العمل الخيري إلى بعض الدول الإثنتي عشرة التي تعمل فيها بعثات حفظ السلام، والدول التي تساهم بقوات في عمليات السلام، أو تساهم بالدعم المالي.