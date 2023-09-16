الأمير هاري يطفئ شمعات أعوامه الـ39 ومعلومات قد لا تعرفوها عنها

ميرنا وليد - بيروت - صدافت امس ذكرى مولد الأمير هاري الـ39 إذ إنه ولد في 15سبتمبر/ أيلول من عام 1984، وهو الإبن الثاني للملك الحالي تشارلز الثالث والأميرة الراحلة ديانا.



ونظراً لتخليه عن مهامه الملكية وكشفه عن الكثير من أسرار حياته داخل القصر الملكي فقد تصدر اسمه في الأعوام الأخيرة عناوين الأخبار ، إضافة إلى كشف زوجته عن المعاملة السيئة من قبل أفراد الأسرة الملكية.

وإليكم أهم المعلومات عن الأمير هاري

1- اسمه الكامل هاري جيمس مونتاغيو إميليو.

2- انضم إلى الجيش البريطاني في عام 2005 وتدرب على القتال بالمروحيات الهجومية.

3- أُصيب خلال مشاركته في الخدمة العسكرية في أفغانستان مرتين، الأولى في عام 2007 والثانية في عام 2012.

4-تمثل والدته، الأميرة ديانا، قوة إلهامية كبيرة بالنسبة له، كما أنه متأثر كثيراً بما عانته مع الصحافة.

5- يهتم كثيراً بقضايا الجنود المصابين والقضايا العسكرية، ويخصص الكثير من أعماله الخيرية لهذه الفئة.

6- أسس مع جوشوا مايتسنبرغ مبادرة إنفيكتوس للألعاب الرياضية للجنود المصابين.

7-تزوج من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل في 19 من مايو 2018 في حفل زفاف أُقيم في قلعة وندسور وشهد حضور العديد من الشخصيات البارزة.

8 - عانى كثيراً بصمت بعد وفاة والدته.

9- درس في مدرسة إيتون الشهيرة.

10- اشتُهر بكونه عضواً نشطاً في منظمات خيرية مثل «سنتيبال» و«ريسينغ ستارز».

11 -شغوف بقضايا حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.

12- خرق الكثير من القواعد بزواجه من أمريكية تعمل في مجال التمثيل وتكبره في السن ومطلّقة.

13 - لديه ابن يُدعى آرتشي هاريسون مونتباتن وابنة تُدعى ليليبت ليلي ديانا مونتباتن.

14 - عند زواجه من ميغان ماركل، أصبحا دوقاً ودوقةً لـ«ساسكس».

15- ترك الزوجان العمل الملكي، وانتقلا للعيش في كاليفورنيا.

16 - أسس هاري وميغان مؤسسة آرتشيويل لدعم العديد من القضايا الخيرية.

17- تحدث علناً عن تجربته الخاصة مع الصحة النفسية وتحدياتها.

18 - يتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات دولية لتعزيز قضاياه المفضلة.

19 -أصدر كتاباً مشتركاً مع ميغان ماركل بعنوان «الأنتربينور»، حيث تناولا تجاربهما وآرائهما حول الحياة والعائلة.

20 - أصدر كتاباً خاصاً عن حياته حمل اسم Spare.

21 - شغوف بموضوعات الصحة النفسية ونشر عدة مقالات حولها.

22-أدى الخدمة العسكرية في كتيبة المشاة البريطانية في إفريقيا.

23 - شارك في الجهود لتشجيع التوعية بأمراض الإيدز والتبرع للمشاريع المرتبطة بها.

24 - شغوف بالرياضة، وكان لديه اهتمام خاص بلعبة البولو.

25 - شغفه بالسفر، وزار العديد من البلدان حول العالم.

26 -ظهر في وثائقي خاص عن حياته مع زوجته.

27 - تم تنصيبه رئيساً للجنة المنظمة لألعاب إنفيكتوس الرياضية في 2014.

28 - شارك في عدة أفلام ووثائقيات تلفزيونية حول قضايا مختلفة.

29 -أجرى مقابلة مع الإعلامية أوبرا وينفري كانت كفيلة بإحداث بلبلة عالمية.

30 - بعد تخليه عن واجباته الملكية لم يظهر في أي مناسبة على الشرفة الملكية.

31 - يتمتع بشخصية ودية ومرحة ويتفاعل بسهولة مع الناس.

32 - كشف مؤخراً أنه لم يحب زوجة والده الملكة كاميلا.

33 - تخلى عن بريطانيا، ويعيش حالياً مع زوجته في كاليفورنيا.

34 - على خلاف مع شقيقه الوحيد الأمير ويليام؛ بسبب تصريحاته الإعلامية.

35 - لقب الأمير هاري في الجيش كان «كابتن ويليز».

36 - اشتُهر بشكل خاص بجهوده في مكافحة الألغام الأرضية.

37 - لديه وشم يمثل التفاهم العالمي على شكل خريطة العالم.

38 -حاز لقب «الأمير الأكثر وسامة في العالم» من قبل مجلة People.