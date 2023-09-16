20 فيلما تتنافس على جوائز الأعمال القصيرة في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد مهرجان الغردقة لسينما الشباب منافسة بين 20 فيلما على جوائز مسابقة الأعمال القصيرة، وذلك خلال دورته الأولى، والتي تقام برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وقال الناقد السينمائي محمد سيد عبدالرحيم، المدير الفني للمهرجان، في بيان صحفي، إن القائمة تضم 9 أفلاما أجنبية، بينها: "صبيّان" من اليابان، و"الدراجة الثابتة" إنجلترا، و"لغة الخيال" سويسرا، و"آنا مورفوس" البرتغال، و"أضواء" سلوفاكيا، و"بيون بافيليون" الصين، و"لا تنسى الشمبانيا" البرازيل، و"القناع المكسور" نيجيريا.

وأشار إلى مشاركة 11 فيلما من الدول العربية، وهي "إبرة وخيط" من السودان، و"فوتوغراف" سوريا، و"العالم رائع" الكويت، و"عبد" الأردن، و"فتى الجمبري" اليمن، و"جالينا الموصل" العراق، و"المنيور" من سلطنة عمان، بينما يشارك فيلمان من السعودية هما "كبريت"، و"تجربة أداء"، وكذلك فيلمان من مصر هما "رسالة من مجهول"، و"ما يحدث في حياة نادين".

وأضاف محمد سيد عبدالرحيم أن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة تشكلت برئاسة المخرج والكاتب والممثل الروسي رومان دوروفيڤ، وتضم في عضويتها: الفنان صبري فواز من مصر، المخرج والممثل السعودي عمر الجاسر، الأمين العام لاتحاد الفنانين العرب بالسعودية.

يذكر أن مهرجان الغردقة لسينما الشباب تنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد والأكاديميات السينمائية المتخصصة، ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يدعم فكرة الحفاظ علي البيئة .

يقام المهرجان برعاية من وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.