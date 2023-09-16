شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء حفيد سيد درويش فى مسجد الشرطة بطريق صلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ عزاء طارق درويش، حفيد الموسيقار سيد درويش، بمسجد الشرطة بطريق صلاح سالم، والذى رحل عن عالمنا أمس، حيث أعلن شقيقه خبر الوفاة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وعلق قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى أخي طارق درويش نسألكم الدعاء، البقاء لله تعالى وحده يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي" والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجعون" برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

ورحل فنان الشعب سيد درويش يوم 15 سبتمبر عام 1923، تاركًا مشاريع غنائية وألحانًا لمسرحيات لم يكملها، ولكنه كانت لديه أحلام وطموحات فنية طوال الوقت ولكن الأمنية التي كان اقترب في تحقيقها قبل وفاته كانت السفر إلى إيطاليا على نفقته الخاصة ليستكمل دراساته الموسيقية سعيًا وراء صقل موهبته بالعلم، وبالفعل حدد الموعد وجهز كل شيء استعدادًا للسفر، ولكن تلك الأمنية لم يتمكن من تحقيقها فالموت لم يمهله الوقت ليسافر ويدرس.

وجدير بالذكر أن سيد درويش سافر من قبل الي الشام مرتين عامي (1909 و1912) وفي الرحلة الأولي لم ينجح سيد درويش بسبب سبق وجود الشيخ سلامة حجازي في الشام قبل رحلته، ما اضطره لمزاولة فن التمثيل في هذه الرحلة، فاكتسب خبرة في الأداء المسرحي كممثل وهذه التجربة والممارسة العلمية لفن التمثيل أفادته كثيرا عندما بدأ نشاطه في التلحين للفرق المسرحية.

أما المرحلة الثانية عام 1912 فقد ساعدته علي استكمال بناء شخصيته الفنية، حيث سنحت له فرص الالتقاء ببعض كبار الموسيقيين أمثال الشيخ صالح الجذبة والشيخ علي الدرويش والأستاذ الكبير عثمان الموصلي وغيرهم، فأخذ ضروبات وموازين موسيقية كثيرة وموشحات عربية قديمة، كما تشبع بالكثير من أغانيهم فحفظها واتقنها واستفاد منها، ثم عاد إلى مصر بعد أن زار كل أنحاء الشام والعراق والأناضول وتركيا، وعاد مقتنيًا ذخيرة من الكتب الفنية والأدبية.