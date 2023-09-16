شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "موسيقى الألوان" لفاروق حسنى بالقنصلية الإيطالية على هامش الإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض على هامش فعاليات الدورة الـ39 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، فيلم موسيقى الألوان للمخرج الكبير أحمد فؤاد درويش، حيث يقام العرض بالقنصلية الإيطالية خلال فترة المهرجان، المقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.

يستعرض المخرج أحمد فاروق درويش، خلال أحداث الفيلم الرسومات التجريدية التعبيرية التي قام بها الفنان "فاروق حسني" منذ عام 1969، فكانت تربط بين الفنان فاروق حسني ودرويش صداقة دامت لعدة سنوات.

ومن جانبه ذكر درويش أنه قام بإنتاج وكتابة وإخراج هذا الفيلم الذي عتبره فاروق (أحسن) فيلم عن أعماله.

يذكر أن فاروق حسني حصل على بكالوريوس الفنون - قسم الديكور من جامعة الإسكندرية، كما يلقب «بالوزير الفنان»، وهو أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين في مصر، وله العديد من الإنجازات الثقافية في المجالات المختلفة بحكم منصبه كوزير سابق لوزارة الثقافة المصرية، منها ما هو في المجال التربوي والمتاحف والمشروعات الثقافية والآثار.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة، ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.