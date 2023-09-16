الفنانة أنغام تكشف حقيقة خلافها مع شيرين عبد الوهاب

ردت الفنانة أنغام على الأنباء التي ترددت طوال الفترة الماضية حول وجود خلاف بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب والأزمة حول لقب صوت مصر، وحديث البعض عن تجاهلها رسائل تهنئة شيرين لها على حفلها الأخير في السعودية "ليلة صوت مصر"، والاكتفاء بالرد بـ إيموجي فقط.

أنغام ترد على شائعات تجاهلها شيرين عبد الوهاب

وخرجت أنغام عن صمتها مؤكدة أنها لم تتجاهل رسائل تهنئة شيرين عبد الوهاب لها، لكنه دار بينهما حوار حول الأمر بعد أن تلقت رسالتها.

وفي تصريحات صحفية قالت أنغام أنها تلقت رسالة شيرين عبد الوهاب قبل لحظات من صعودها الطائرة في طريق عودتها للقاهرة إلا أنها ردت عليها برسالة صوتية لشكرها على التهنئة.

وفي الرسائل المتبادلة بينهما، هنأت شيرين عبد الوهاب، مواطنتها على حفل ليلة صوت مصر، وردت عليها أنغام في رسالتها الصوتية قائلة: "يا شيري شكرًا يا حبيبتي وكتر ألف خيرك ووحشاني يا بنتي عايزة أشوفك، وبوسي لي البنات.

شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لأنغام

وردت شيرين عبد الوهاب على رسالة أنغام بالإشادة بها وبكونها تستحق لقب صوت مصر، قائلة لها: "ربنا يخليكي لأهلك وأولادك.. أنتي تستحقي أكتر من كده انتي تسحتقي تكوني صوت الوطن العربي".

يذكر أن اسم الثنائي شيرين عبد الوهاب وأنغام تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد أن زعم البعض وجود خلاف بينهما، خاصة بعد أن وجهت شيرين الشكر للأخيرة في حفل ليلة الدموع قائلة: "عايزة أشكر فنانة ثانية أيضًا، فنانة كبيرة وهي الفنانة أنغام وعايزة أقول لها شكرًا يا بنت الأصول ويكتر خيرك".

وعلى الرغم من الرسالة الإيجابية إلا أن البعض اعتبر أنها تحمل معنى سلبياً، وتسبب الأمر في إثارة الجدل حول خلافهما على لقب صوت مصر، ثم اشتعل الأمر مرة أخرى مع تداول أنباء تجاهل أنغام لرسائل تهنئة شيرين عبد الوهاب لها عن حفلها الأخير والرد عليها بجفاء.

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