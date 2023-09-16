الفنانة المصرية ليلى طاهر تكشف عن انزعاجها الشديد من شائعات وفاتها

كشفت الفنانة المصرية ليلى طاهر عن انزعاجها الشديد من شائعات وفاتها التي تتردد وتنتشر بين حين وآخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رد ليلى طاهر على شائعات وفاتها

خلال تصريحات صحافية محلية، أوضحت ليلى طاهر أن تداول مثل هذه الشائعات سبب لها أذى نفسي وأنها تُصاب بضيق حينما تتردد نفس الشائعات حول زملائها في الوسط الفني. قالت ليلى طاهر: "لما نزل خبر إشاعة وفاتي أزعجني وسبب ليا أذى نفسي ولما بشوف زملائي في الوسط بيطلع عنهم شائعات وفاة بزعل جدًا وبضايق أصل هتستفاد إيه لما تطلع كده بس".

لكن الجانب الإيجابي في الأمر، توضحه طاهر قائلة: "شائعات وفاتي خلتني أحس قد أيه الناس بتحبني ومهتمة بيا جدًا، والناس أما بيشوفوني في الشارع أو في النادي بياخدوني بالحضن، وشفت حب الجمهور عامل إزاي بعد إشاعات وفاتي، بس الناس دلوقتي مبقتش تصدق شائعة وفاتي خلاص، واللي كانوا بيكلموني في الأول مخضوضين بقوا يشوفوني دلوقتي يضحكوا".

شائعة وفاة الفنانة ليلى طاهر

يُذكر أنه في يونيو الماضي، انتشرت على نطاق واسع شائعة وفاة الفنانة ليلى طاهر بعد تعرضها لوعكة صحية، حينها، خرج الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لينفي الأخبار المتداولة حول وفاة الفنانة ليلى طاهر.

أكد زكي، خلال تصريحات صحافية، حينها، أن كل ما تردد من أخبار مجرد شائعات مغرضة، وعار تمامًا من الصحة، كما طمأن الجمهور على حالتها الصحية

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