تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لحدث جديد: "ترقبوا تفاصيل موسم الرياض بهويته الجديدة"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شوق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع "X" عن حدث هام خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونشر "تركي" بوست علق خلاله قائلًا: "ترقبوا الليلة ١٢ منتصف الليل بتوقيت السعودية تفاصيل موسم الرياض بهويته الجديدة".

ووجه المستشار "تركي آل الشيخ" مؤخرًا بإقامة العديد من الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي ضمن فعاليات "موسم جدة" والتي تلقي حضورًا جماهيريًا ضخمًا.

وكانت آخر حفلات "تركي" بعنوان "ليلة من الزمن الجميل" وتضمنت عدد من أبرز نجوم الأغنية المصرية وهم الفنان محمد ثروت، والفنانة ميادة الحناوي، والفنانة عفاف راضي.

كما كشف "تركي" عن نفاد تذاكر حفل "اليوم الوطني السعودي 93" والمقرر إقامته يوم 22 سبتمبر الجاري ويحيي نخبة من نجوم الأغنية السعودية وهم الفنان محمد عبده، والفنان ماجد المهندس، إلى جانب حفل الفنان رابح صقر يوم 24 من نفس الشهر.

واحتفل "تركي" مؤخرًا بطرح أول أعماله السينمائية بعنوان "تشيللو" وأقيم العرض الخاص له يوم السبت الموافق 9 سبتمبر وحضره عدد من فريق عمل الفيلم على رأسهم المخرج دارين بوسمان.

وفيلم "Cello" هو رواية لـ تركي آل الشيخ نشرت عام 2021 تحمل نفس الاسم "تشيللو" وهي الرواية الأولي لـ "تركي" وتعد من أدب الرعب وتقع أحداثها بين مدينتي كريمونا الإيطالية قديماً وحديثاً ومدينة الرياض حديثاً وتدور حول عائلة تقليدية تمر بظروف قاسية ليعم الدمار فيها ولكل من يقترب منها.

والفيلم تم تصويره ما بين دولة التشيك والمملكة العربية السعودية وهو إنتاج مشترك بين ثلاث شركات إنتاج هم "Alamiya"، "Envision Media Art"، و"Rozam Media".