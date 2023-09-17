بالصور- محمود حجازي يحتفل بعقد قرانه في أمريكا ويستعد لحفل الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل الفنان محمود حجازي بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني وذلك بحفل اقتصر على عدد من المقربين خلال تواجده في أمريكا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لـ "حجازي" مع عروسته، وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية .

كما نشر "حجازي" صورًا من عقد القران عبر استوري حسابه الرسمي على تطبيق "انستجرام" بجانب زوجته، إلى جانب صورة من إحدى القاعات التي سيقام بها حفل الزفاف وعلق قائلًا: "مستعد لحفل الزفاف".

واحتفل الفنان محمود حجازي بخطوبته يوم السبت 9 سبتمبر الجاري وقام بنشر صور عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، وظهر خلالها وهو ممسكًا يد خطيبته وحرص على عدم إظهار وجهها وظهرت وهي تحمل بوكيه ورد في يدها وعلق قائلًا: "بحبك".

يذكر أن آخر مشاركات محمود حجازي الفنية كانت بمسلسل "الكتيبة 101" والذي عرض بموسم رمضان الماضي.