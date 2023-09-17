نجيب ساويرس: "سينما من أجل الإنسانية" شعار دورة مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن شعار دورة مهرجان الجونة السينمائي هذا العام "سينما من أجل الإنسانية"، مشيرًا إلى أن هذا الشعار سيترجم في الأفلام المعروضة بالدورة الجديدة للمهرجان.

وقال ساويرس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء السبت: "مهرجان الجونة السينمائي زي كل سنة"

وأضاف رجل الأعمال نجيب ساويرس: "فيلم فوي فوي، قوي سواء في القصة أو التمثيل، والموسيقى التصويرية جميلة، بقالي مدة ما شُفتش فيلم حلو كده، وفيلم يحمل جزء من الفكاهة".