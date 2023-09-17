شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية فنية لمواهب أوبرا الإسكندرية فى مئوية سيد درويش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش رسمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مشهدا إبداعيا مبتكرا فى احتفال طلاب مركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية فصلى الكورال تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني والباليه تدريب وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت.

فمع أعمال فنان الشعب استمتع حشد جماهيرى بفاصل غنائي للواعدين من أبناء المركز تضمن النشيد الوطنى، الحلوة دى، أنا المصري، أهو ده اللي صار، زورونى كل سنة مرة، شد الحزام، دنجي دنجي، طلعت يا محلا نورها، يا ورد على فل وياسمين.

وفى الفاصل الثانى قدمت طالبات فصل الباليه مع موسيقى طلاب فصل البيانو، تدريب أميرة رفعت، سيرة خالد الذكر، من خلال مشاهد درامية وتابوهات راقصة صُممت خصيصا للاحتفالية، وشارك في إعدادها الكاتب محمد زناتى وصاغ موسيقاها إسلام رفعت، وتضمنت أعمال دنجي دنجي، أنا هويت، أهو ده اللى صار، خفيف الروح، والله تستاهل يا قلبي، مخسبكو أنداس، الحلوة دى، يا ورد على فل وياسمين، زوروني كل سنة مرة.

وقد سبق الحفل افتتاح معرض تشكيلي بالساحة الخارجية للمسرح لمواهب فصل الرسم تدريب داليا فؤاد ضم لوحات من فن البورترية لملامح فنان الشعب، كما شارك طلاب فصل الكمان، تدريب الفنان محمد بركات، بعدد من ألحان سيد درويش المميزة.

















