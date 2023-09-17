ياسمين صبري حديث السوشيال ميديا بسبب حقيبة وساعة تتجاوز 3 ملايين جنيه… صور

كتب امير فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 02:44 صباحاً - خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بأحدث ظهور لها في حفل إطلاق عطر J’Adore الجديد الذي أقيم مساء الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

إطلالة ياسمين صبري

ونشرت الفنانة الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة مرتدية فيها تنورة بيضاء وجاكيتا بنفس اللون، من تصميم دار الأزياء الفرنسية Dior و قدر ثمن الإطلالة بما فيها الحقيبة و الحذاء بنصف مليون جنيه مصري.

إطلالة ياسمين صبري تتجاوز الملايين

ارتدت إطلالة كاملة من تصميم دار الأزياء الفرنسية Dior، نسقت فيها جاكيت Off Shoulder باللون العاجي بلغ سعره 6700 دولار، أي يعادل بالمصري 207 ألف جنيه، وتنورة متوسطة الطول من التول سعرها 5500 دولار، أي ما يعادل 170 ألف جنيه مصري.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أضافت لمسات وردية اللون، مثل الحزام الذي يحمل شعار الدار CD، وبلغ سعره 990 دولار، أي ما يعادل 30 ألف دولار، وحذاء كعب باللون النود بـ 900 دولار، أي ما يعادل 28 ألف جنيه مصري، وحقيبة من طراز LADY DIOR صغيرة الحجم، يصل سعرها إلى 4714 دولار، اي ما يعادل 145 ألف جنيه.

ساعة ياسمين صبري تثير الجدل بسبب سعرها

على الرغم من الإطلالة باهضة الثمن، إلا أن ساعة ياسمين صبري خطفت الأنظار والتي تميزت بأنها مصنوعة من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، طوق مثبت مرصع بـ٥٦ قطعة ماس، ميناء الأوبالين البني الذهبي و اسوار من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، تحتوي حركة الساعة على ٢٩ من الأحجار الكريمة و ٤٥ ساعة احتياط، وبلغ سعرها 105 ألف دولار، أي ما يعادل 3 مليون جنيه مصري، وهي من دار Patek Philippe.

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع إطلالة ياسمين المحتشمة والأنيقة وعلق العديد منهم على أسعار ملابسها واكسووارتها وساعة يدها، وانقسمت التعليقات بين من انتقد الأمر، متسائلاً عن مصدر أموالها ومن تغزل بأناقتها وجمالها.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالآتي: (أحلى واحدة، جمالك، قمر ماشاء الله، بحبك في اللبس المحتشم، جميلة).

ياسمين صبري في انتظار فيلمها الجديد مع محمد إمام

تنتظر ياسمين صبري عرض “فيلم أبو نسب” مع محمد إمام وماجد الكدواني وهالة فاخر وعلاء مرسي، ومحمد لطفي، والفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداث فيلم “أبو نسب” في إطار حيث يقدم محمد إمام دور طبيب، بينما تقدم هالة فاخر شخصية والدته، ويجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري، وفي هذا الفيلم يعاني محمد إمام من أزمة النسب ويكشف الفيلم المشكلات التي تحدث بين النسايب وبعضهم البعض إلى جانب المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الشباب، ويعد هذا التعاون الثالث بين ياسمين صبري ومحمد إمام.

فيلم “البعبع”

يُذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة المصرية ياسمين صبري “فيلم البعبع” داخل سباق عيد الأضحى 2023 المنقضي.

شارك في بطولة فيلم البعبع أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد محمود، إنعام سالوسة، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل والفيلم من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي وأحمد بدوي ويوسف طاهر.

تدور أحداث الفيلم في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما، فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

الخليج 365

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