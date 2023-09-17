صغرت 20 سنة.. ظهور مفاجئ لـ ليلى علوي بـ نيولوك شبابي يجعلها حديث السوشيال ميديا… شاهدوا نحافتها!

كتب امير فتحي في الأحد 17 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية.

ليلى علوي بإطلالة شبابية

ونشرت ليلى علوي، اطلالتها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام “، وظهرت بإطلالة انيقة و شبابية ، حيث تالقت مرتدية فستان باللون الازرق المشجربالورود.

وتركت الفنانة ليلى علوي شعرها ينسدل مموجا على كتفها، مع فستان بنقشة ورود يدمج اللونين الأزرق والوردي.

شوجر دادي.. جديد ليلى علوي

وكان أخر اعمال الفنانة ليلي علوي هو فيلم شوجر دادي، والذى تصدر شباك السينما السعودية وقت طرحه .

وكانت قد ‏قالت الفنانة ليلى علوي إن دورها في فيلم شوجر دادي، دور لطيف جدا وتعاملك معه بسلاسة كبيرة وأن من وقت فيلم “ماما حامل” وقراءتها للاسكريبت الخاص بالفيلم كانت في الساحل وعندما قراءته كانت تضحك واعجبت به جدا وأحبت الفكرة والحوار والشخصيات والافيهات.

وتابعت ليلى علوي خلال لقائها ببرنامج “يحدث في مصر“، مع الإعلامي “شريف عامر”، المذاع عبر فضائية “mbc mar”، أن نفس الأمر حدث معها في فيلم “شوجر دادي” وكان هناك سلاسة كبيرة أثناء استقبالها للفيلم وأحبت الشخصية والكاست لأنها استمتعت من قبل معهم في فيلم “ماما حامل” مع الفنان بيومي فؤاد وحمدي المرغني وكل فريق العمل وكان هناك تفاؤل كبير بالفيلم.

آخر أعمال ليلى علوي

وكان من الأعمال الهامة التي قدمتها ليلى علوي مؤخرًا في السينما “فيلم 200 جنيه” الذى تم عرضه في شهر أغسطس 2021، وهو من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وشارك في بطولته إسعاد يونس، هانى رمزى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد رزق، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، دينا فؤاد، محمود حافظ نهى صالح، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

يُذكر أن الفنانة ليلى علوي، كانت قد خاضت السباق الرمضاني بـ “مسلسل دنيا تانية“، وشارك فى البطولة مجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد، وفاء صادق، وأشرف زكي، وغيرهم نجوم الدراما في مصر والوطن العربي، المسلسل تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار الثلاثي حمدي التايه، عمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج أحمد عبد العال.

وحرصت “ليلى علوي” مؤخرا على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان هوليوود للفيلم العربي في دورته الثانية والتي أقيمت بشهر أبريل الماضي، وتم تكريمها بجائزة “عزيزة أمير” على هامش فعاليات المهرجان وسط حضور عدد من أبرز نجوم السينما المصرية منهم المخرج الكبير خيري بشارة، والفنان ظافر العابدين.

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